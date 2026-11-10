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Взрыв произошел на металлургическом заводе в Турции: число погибших растет

08:43, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Взрыв произошел на металлургическом заводе HABAŞ в районе Алиага в турецком городе Измир, начался пожар. Об этом сообщает Milliyet.

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Инцидент произошел накануне на заводе на улице Ататюрка в квартале Чакмаклы. После поступления сообщений о взрыве к месту происшествия направили пожарные расчеты и бригады скорой помощи.

Завод HABAŞ — сталепрокатное предприятие, работающее с 1987 года. Это комплекс полного цикла, который выпускает жидкую сталь мощностью до 4,5 миллиона тонн в год.

В результате взрыва пострадали несколько человек, сообщил министр внутренних дел Мустафа Чифтчи, не уточнив точное число раненых.

Позднее администрация Измира сообщила о трех погибших и не менее 14 раненых. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Власти также сообщили о десяти пропавших.

По сведениям NTV, под завалами остаются люди. Экстренные службы продолжают тушить пожар и устранять последствия происшествия.

Число погибших при взрыве на металлургическом заводе выросло до 16 человек, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«К сожалению, 16 наших рабочих потеряли жизни при взрыве», — сообщил он.

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