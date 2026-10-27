В Джети-Огузском районе заметили оленя необычно крупных размеров

В одном из ущелий Джети-Огузского района замечен крупный олень. Житель села Жон-Булак увидел животное во время выпаса скота и снял его на видео. Запись он направил в Иссык-Кульское региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По словам очевидца, олень был настолько крупным, что казался больше лошади.

Отметим, что ранее олени и маралы регистрировались на территории Иссык-Кульской области преимущественно в Тюпском и Ак-Суйском районах. В Джети-Огузском районе олень ранее не встречался.

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Появление оленя в этой местности может быть связано с естественной миграцией диких животных. Это явление может свидетельствовать о расширении ареала распространения оленей и маралов.

Обнаружение оленя на новой территории представляет собой важную информацию для изучения распространения диких животных и изменений в среде их обитания.

Этот случай еще раз напоминает о важности охраны природы Джети-Огузского района, наблюдения за дикими животными и сохранения их естественной среды обитания.