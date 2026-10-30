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Строительство новой железной дороги: ведутся работы по переносу электросетей

15:06, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В связи со строительством железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан продолжаются работы по переносу и реконструкции электрических сетей. Филиалом ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» — Джалал-Абадским предприятием электрических сетей — проводятся соответствующие мероприятия по переносу линий электропередачи и переустройству энергетической инфраструктуры, препятствующих строительству железной дороги.

В рамках проекта первоначально было определено 62 участка (пикета) электрических сетей напряжением от 0,4 до 500 киловольт. Из них на 23 пикетах, относящихся к сетям напряжением 0,4–10 киловольт, работы полностью завершены, на 13 пикетах работы продолжаются активными темпами.

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В настоящее время работы по переносу воздушных линий электропередачи, препятствующих строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, продолжаются на 26 пикетах. Следует отметить, что на 10 из них работы выполняются силами потребителей. По остальным 16 объектам подготовлена проектно-сметная документация (ПСД), работы по которым осуществляются на конкурсной основе.

Проводимые мероприятия направлены на обеспечение условий для строительства железной дороги в установленные сроки, соблюдение требований безопасности электрических сетей, а также сохранение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей.

Джалал-Абадское предприятие электрических сетей продолжает работу по переносу и реконструкции электрических сетей в рамках строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан во взаимодействии с соответствующими сторонами.

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Строительство новой железной дороги: ведутся работы по переносу электросетей

 
24.kg
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