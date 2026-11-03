Кубок Азии по футболу перенесли на конец 2027 года

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) официально объявила о решении перенести сроки проведения Кубка Азии 2027 года в Саудовской Аравии.

Турнир должен был пройти с 7 января по 5 февраля 2027 года.

По официальным данным, его перенесли на 23 декабря 2027 года. Завершится он 21 января 2028-го.

«Оргкомитет принял решение скорректировать сроки проведения этого главного турнира для национальных сборных, учитывая сложившуюся в регионе сложную обстановку, в частности — серьезные логистические трудности и нарушения в транспортном сообщении», — говорится в сообщении.

Сборная Кыргызстана на кубке должна была сыграть в одной группе с Ираном, Китаем и Сирией.