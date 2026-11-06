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Kia Kyrgyzstan предлагает специальные условия покупки авто

17:39, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Жители Кыргызстана могут приобрести новый автомобиль Kia на специальных условиях кредитования. Для государственных служащих процентная ставка составляет всего 4 процента годовых, для физических лиц — 8 процентов годовых. Программа распространяется сразу на три модели: Kia Sonet, Kia Soluto и Kia K3.

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Приобретение нового автомобиля — важное решение, которое требует не только выбора подходящей модели, но и грамотного планирования бюджета. Сегодня у жителей Кыргызстана появилась возможность сделать этот шаг на более выгодных условиях благодаря специальной программе кредитования от официального дистрибьютора Kia в Кыргызстане.

В рамках действующего предложения доступны сразу три модели бренда: компактный городской кроссовер Kia Sonet, практичный седан Kia Soluto и современный Kia K3. Это позволяет подобрать автомобиль с учетом индивидуальных потребностей, образа жизни и предпочтений.

Kia Sonet — свобода передвижения в городском ритме

Kia Sonet — компактный кроссовер, сочетающий выразительный дизайн, практичность и функциональность. Благодаря компактным габаритам автомобиль удобен для повседневных поездок по городу, а формат кроссовера обеспечивает более высокую посадку и комфорт при передвижении по разным типам дорог.

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Современный внешний вид, продуманный интерьер и технологичное оснащение делают Sonet привлекательным выбором для тех, кто ищет универсальный автомобиль для активной городской жизни.

Kia Soluto — практичность и комфорт на каждый день

Kia Soluto — седан, ориентированный на тех, кто ценит рациональность, экономичность и удобство в повседневной эксплуатации.

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Модель оснащается атмосферным двигателем объемом 1,4 литра в сочетании с автоматической трансмиссией. В числе функциональных особенностей — мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида и вместительный багажник объемом 475 литров.

Благодаря сочетанию практичного оснащения и комфортного салона Kia Soluto станет хорошим решением как для первого автомобиля, так и для ежедневных семейных поездок.

Kia K3 — современный дизайн и технологии

Kia K3 — модель для тех, кто хочет получить не только практичный автомобиль, но и выразительный дизайн с современными технологиями.

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Автомобиль оснащается двигателем 1,6 MPI мощностью 123 лошадиных силы и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. В зависимости от комплектации доступны мультимедийная система с большим экраном, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка и современные системы помощи водителю ADAS.

Отдельного внимания заслуживает дизайн Kia K3: выразительные световые элементы, динамичный силуэт и продуманный интерьер формируют современный характер автомобиля.

Специальные условия приобретения Kia

Помимо разнообразия моделей, одним из главных преимуществ предложения являются специальные условия кредитования, которые делают покупку нового автомобиля еще доступнее.

В рамках программы действуют следующие условия:

  • 4 процента годовых — для государственных служащих;
  • 8 процентов годовых — для физических лиц;
  • 0 процентов первоначального взноса;
  • Срок кредитования — до 5 лет.

Таким образом, покупатели могут приобрести новый автомобиль Kia без первоначального взноса, выбрав подходящую модель и удобный срок кредитования.

Чтобы узнать подробности программы, уточнить комплектации, стоимость автомобилей и условия оформления кредита, необходимо обратиться к специалистам Kia Kyrgyzstan.

Сделать шаг навстречу новому автомобилю можно уже сегодня!

Официальный дистрибьюторский центр Kia Kyrgyzstan находится по адресу: город Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина, 85/4.

Телефон для консультаций: +996 559 291 299.

Instagram: @kiakyrgyzstan

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