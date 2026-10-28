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Кабмин определил исполнителя правил застройки и планировки в Бишкеке

09:18, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Кабинет министров Кыргызстана определил исполнителя правил землепользования и застройки и проектов детальной планировки Бишкека. Соответствующее распоряжение подписал Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, разработчиком выступит ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства».

Мэрии столицы поручено принять меры по заключению с компанией договора на проведение работ.

Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно оказывать муниципалитету содействие в подготовке и реализации мероприятий, в том числе в подготовке задания на проектирование. Минстрою также предстоит принять меры по одностороннему признанию лицензии компании, выданной лицензиаром иностранного государства.

Напомним, Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства — это частная проектно-исследовательская организация из Санкт-Петербурга, специализирующаяся на градостроительстве, территориальном планировании и архитектурно-строительном проектировании.

Ранее сообщалось, что он разработал проект генерального плана Бишкека до 2050 года по распоряжению кабинета министров Кыргызстана.

Генеральный план города — стратегический документ долгосрочного развития и направлен на усиление столичных позиций Бишкека, его формирование как финансового и логистического центра Центральной Азии, диверсификацию экономики и создание комфортной городской среды.

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