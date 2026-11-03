Испанский футболист умер после столкновения с вратарем

30-летний нападающий клуба «Тенерифе» Хесус де Мигель скончался утром 3 ноября — на следующий день после столкновения с вратарем команды «Андорра» Хесусом Овоно в самом конце матча, пишет DW.

Овоно выбежал из вратарской зоны навстречу мячу и ударил де Мигеля коленом в грудь. Нападающий упал на газон и лежал неподвижно. Медперсонал оказывал ему помощь более пяти минут, после чего его увезли на машине скорой помощи. По данным испанских СМИ, у нападающего «Тенерифе» остановилось сердце по пути в больницу.

«Нет таких слов, которые могли бы утешить; ничто не способно облегчить это чувство всепоглощающей скорби», — говорится в заявлении «Тенерифе». Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) перенесла все матчи, запланированные на 3 ноября.