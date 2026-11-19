«Человеческий» стало словом 2026 года по версии Кембриджского словаря. Уточняется, что прилагательное «человеческий» (human) названо Кембриджским словарем английского языка словом 2026 года.

На сайте словаря поясняется, что такой выбор отражает растущее влияние искусственного интеллекта на изменение представлений о том, что значит быть человеком.

Составители считают, что слово приобрело новый смысл при размывании границ между человеком и машиной. По мере того, как искусственный интеллект все глубже проникает в повседневную жизнь, а зависимость людей от передовых технологий растет, может показаться, что позиции самого человека оказываются под угрозой, однако это не так, считают составители словаря.

Лексикографы обратили внимание на то, что слово human в английском языке все чаще используется в словосочетаниях, например, human-written («написано человеком»), human-generated («сгенерировано человеком»), human-made («сделано человеком»), чтобы подчеркнуть, что работа проделана человеком, а не ИИ.

Член правления Cambridge University Press Франческа Вудворд отметила, что сейчас люди пытаются напомнить себе, что значит быть человеком.