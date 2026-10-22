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24.kg

Часть Бишкека на сутки останется без газа

08:58, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

Из-за ремонта подземного газопровода среднего давления с 22 по 23 октября временно приостановят подачу голубого топлива в части столицы. Об этом сообщил «Бишкекгаз». 

Отключение коснется района: 

  • село Аламедин, БЧК, Верхний Ат-Башинский канал, переулок Дачный, улицы Алма-Атинская, Гидростроительная, Аул, Курманалиева, Первомайская, Логвиненко, Киргизская, объездная дорога, река Ала-Арча, улица Бухарская, переулок Заводской, улицы Коллективная, Кырк Чоро, село Нижняя Ала-Арча, жилмассивы «Красный строитель», «Кайынды», «Эне-Сай», «Керамическая», «Чалбай», промышленные предприятия «Шоро», «Шин-Лайн», «Куликовский торт», завод «Сантех Заготовок», улица Елебесова, № 211 (Городская противотуберкулезная больница), жилмассивы «Ак-Тилек-1», «Ак-Тилек-2». 

«Бишкекгаз» приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения топлива перейти на альтернативные источники энергии.

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