Часть Бишкека на сутки останется без газа
Из-за ремонта подземного газопровода среднего давления с 22 по 23 октября временно приостановят подачу голубого топлива в части столицы. Об этом сообщил «Бишкекгаз».
Отключение коснется района:
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село Аламедин, БЧК, Верхний Ат-Башинский канал, переулок Дачный, улицы Алма-Атинская, Гидростроительная, Аул, Курманалиева, Первомайская, Логвиненко, Киргизская, объездная дорога, река Ала-Арча, улица Бухарская, переулок Заводской, улицы Коллективная, Кырк Чоро, село Нижняя Ала-Арча, жилмассивы «Красный строитель», «Кайынды», «Эне-Сай», «Керамическая», «Чалбай», промышленные предприятия «Шоро», «Шин-Лайн», «Куликовский торт», завод «Сантех Заготовок», улица Елебесова, № 211 (Городская противотуберкулезная больница), жилмассивы «Ак-Тилек-1», «Ак-Тилек-2».
«Бишкекгаз» приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения топлива перейти на альтернативные источники энергии.