В части Бишкека на два дня отключат газ
В связи с переподключением подземного газопровода среднего давления с 29 по 30 октября будет временно приостановлена подача голубого топлива. Об этом сообщает «Бишкекгаз».
Район отключения ограничен:
- БЧК,
- улицей Лермонтова;
- железной дорогой;
- улицами Ленина, Калинина, проспектом Жибек Жолу;
- «Городком энергетиков»;
- микрорайоном «Аламедин-1»;
- «Городком строителей»;
- микрорайоном «Учкун»;
- жилмассивом «Учкун»;
- микрорайоном «Тунгуч»;
- жилмассивами «Рухий-Мурас» и «Кырман»;
- АГНКС, «Бишкек Сут», ОсОО «Алтын Ажыдаар», ОАО Reemstma, ОсОО «Жанар».
«Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения.