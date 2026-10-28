В части Бишкека на два дня отключат газ

В связи с переподключением подземного газопровода среднего давления с 29 по 30 октября будет временно приостановлена подача голубого топлива. Об этом сообщает «Бишкекгаз».

Район отключения ограничен:

БЧК,

улицей Лермонтова;

железной дорогой;

улицами Ленина, Калинина, проспектом Жибек Жолу;

«Городком энергетиков»;

микрорайоном «Аламедин-1»;

«Городком строителей»;

микрорайоном «Учкун»;

жилмассивом «Учкун»;

микрорайоном «Тунгуч»;

жилмассивами «Рухий-Мурас» и «Кырман»;

АГНКС, «Бишкек Сут», ОсОО «Алтын Ажыдаар», ОАО R eemstma , ОсОО «Жанар».

«Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения.