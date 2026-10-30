«Больное общество». Мадумаров раскритиковал кыргызстанцев, пришедших на концерт

Бывший депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров назвал кыргызстанское общество «больным», комментируя ажиотаж вокруг концерта колумбийской певицы Шакиры в Бишкеке. Об этом он заявил в подкасте журналиста Эрниса Кыязова.

Политик не понимает, почему тысячи людей готовы платить большие деньги за выступление зарубежной звезды, которой, по его словам, уже 50 лет и которая якобы потеряла голос.

«Мы превратились в какое-то закомплексованное, больное общество. Бегут на концерт, лишь бы не отстать от соседей и друзей. А что они там хотят увидеть? Они ведь даже слов ее песен не понимают», — заявил Адахан Мадумаров.

Он также раскритиковал внешний вид певицы и ее выступление.

«Полуголая девушка бегает туда-сюда, прыгает. У нее даже голоса уже не осталось, ей уже 50 лет. Я не понимаю, что там смотреть и слушать», — сказал политик.

Отдельно Адахан Мадумаров возмутился стоимостью билетов, которая, по его словам, достигала 40-44 тысяч сомов. Он также упомянул сообщения о возможном гонораре Шакиры в размере до 10 миллионов долларов, однако подтверждений этой суммы не представил.

По мнению бывшего депутата, вместо организации подобных мероприятий следовало бы уделять больше внимания гражданам, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

«Каждый день в социальных сетях матери плачут и просят помочь собрать деньги на лечение детей. Вместо того чтобы отдавать миллионы долларов певице, лучше бы помогли этим людям», — отметил он.

Адахан Мадумаров считает, что ажиотаж вокруг выступлений зарубежных звезд свидетельствует о проблемах с общественными ценностями. Он также раскритиковал приглашение других артистов, в частности Филиппа Киркорова, заявив, что Кыргызстан слишком восторженно принимает исполнителей, которые, по мнению политика, уже утратили былую популярность.