В Бишкеке на пересечении улиц Орозбекова и Баялинова очередное ДТП

В Бишкеке на пересечении улиц Орозбекова и Баялинова произошло очередное ДТП. Об этом сообщили читатели 24.kg.

По их словам, несколько минут назад столкнулись три машины, есть пострадавшие. Очевидцы аварии и местные жители помогали вытаскивать из машин водителей.

В данном районе неоднократно просили установить на перекрестке светофор. После того как улицы отремонтировали, здесь произошло больше десяти аварий.

В ГУОБДД сообщили, что светофор установят в ближайшее время, как только мэрия решит вопрос с финансированием.

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