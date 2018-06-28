В Бишкеке возводят очередную многоэтажку без документов

В Бишкеке возводят очередной многоэтажный дом без документов. Об этом ИА «24.kg» сообщили жители улицы Курчатова.

По их словам, ОсОО «Айла-Строй» строит без соблюдения пожарной безопасности. Отступ между домами составляет полтора метра . «Хозяевами компании являются бывшие сотрудники МВД. Следователь УВД Ленинского района М.Толубаев не предпринимает действий для остановки строительства», — пояснили жители.

В строящемся доме продали все квартиры. Государственная инспекция по технической и экологической безопасности подала в Ленинский суд иск о сносе самовольно возведенного дома. Но суд отказал в удовлетворении требований.

ОсОО «Айла-Строй» принадлежит Руслану Куванычбековичу Токторбаеву. Учредителем является Эрмек Туратбекович Сакаев. В 2017 году компания уплатила в виде налогов 18,1 тысячи сомов.