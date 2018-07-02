Мэрия Бишкека подтвердила, что многоэтажку на улице Курчатова строят незаконно

Мэрия Бишкека подтвердила, что многоэтажку на улице Курчатова, 7 строят незаконно. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что Бишкекглавархитектура не выдавала разрешительные документы на строительство многоэтажного дома. Вопрос находится на рассмотрении Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Ранее бишкекчане сообщили, что ОсОО «Айла-Строй» строит дом без соблюдения пожарной безопасности. Отступ между домами составляет полтора метра. Хозяевами компании являются бывшие сотрудники МВД.

ОсОО «Айла-Строй» принадлежит Руслану Куванычбековичу Токторбаеву. Учредителем является Эрмек Туратбекович Сакаев. В 2017 году компания уплатила в виде налогов всего 18,1 тысячи сомов.