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Мэрия Бишкека подтвердила, что многоэтажку на улице Курчатова строят незаконно

Мэрия Бишкека подтвердила, что многоэтажку на улице Курчатова, 7 строят незаконно. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что Бишкекглавархитектура не выдавала разрешительные документы на строительство многоэтажного дома. Вопрос находится на рассмотрении Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Ранее бишкекчане сообщили, что ОсОО «Айла-Строй» строит дом без соблюдения пожарной безопасности. Отступ между домами составляет полтора метра. Хозяевами компании являются бывшие сотрудники МВД.

ОсОО «Айла-Строй» принадлежит Руслану Куванычбековичу Токторбаеву. Учредителем является Эрмек Туратбекович Сакаев. В 2017 году компания уплатила в виде налогов всего 18,1 тысячи сомов.
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