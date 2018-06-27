Никому нет дела. На площади Ала-Тоо разбиты выставочные стенды

На площади Ала-Тоо стоят сломанные стенды фотовыставки «Памятные монеты Кыргызстана». Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«В центре Бишкека стоят разбитые и грязные стенды. Это же лицо города. Первое место, куда идут туристы, — площадь Ала-Тоо. И что они видят?! Почему никто не следит за состоянием выставки?» — написал он.

Выставку открыли 16 мая в честь 25-летия со дня введения национальной валюты. Там представлены все коллекционные монеты Кыргызстана, выпущенные Нацбанком с 1995 года. Выставка должна была работать до 26 мая.

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