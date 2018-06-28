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Агент 024

После сигнала «агента 024» стенды фотовыставки на площади Ала-Тоо заменили

Фото пресс-службы мэрии. Стенды фотовыставки на площади Ала-Тоо заменили

После сигнала «агента 024» сломанные стенды фотовыставки «Памятные монеты Кыргызстана» на площади Ала-Тоо заменили. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

«В центре Бишкека стоят разбитые и грязные стенды. Это же лицо города. Первое место, куда идут туристы, — площадь Ала-Тоо. И что они видят?! Почему никто не следит за состоянием выставки?» — написал накануне читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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