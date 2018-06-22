Кыргызстанцы снова жалуются на большие очереди на пограничном посту «Достук»

«На пограничном контроле искусственно создают пробку, чтобы пропускать только тех, кто заплатил посреднику», — сообщили ИА «24.kg» читатели.
По их данным, посредники берут по полторы тысячи сомов с человека, чтобы пройти погранконтроль без очереди. Те, кто не может заплатить, вынуждены несколько часов стоять в очередях или возвращаться домой.
«Посредники показывают пограничникам, кто заплатил, и те пропускают их без очереди. У меня не было таких денег, и, простояв несколько часов в очереди, уже ночью пришлось вернуться домой. Границу я так и не прошел», — сообщил читатель.
В отделе по связям с общественностью и СМИ ГПС прокомментировали жалобу читателя.