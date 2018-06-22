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Кыргызстанцы снова жалуются на большие очереди на пограничном посту «Достук»

«На пограничном контроле искусственно создают пробку, чтобы пропускать только тех, кто заплатил посреднику», — сообщили ИА «24.kg» читатели.

По их данным, посредники берут по полторы тысячи сомов с человека, чтобы пройти погранконтроль без очереди. Те, кто не может заплатить, вынуждены несколько часов стоять в очередях или возвращаться домой.

«Посредники показывают пограничникам, кто заплатил, и те пропускают их без очереди. У меня не было таких денег, и, простояв несколько часов в очереди, уже ночью пришлось вернуться домой. Границу я так и не прошел», — сообщил читатель.

В сентябре 2017 года Узбекистан снял ограничения на пересечение границы с Кыргызстаном. Открылся пункт пропуска «Достук» в Кара-Суйском районе Ошской области. Пассажиропоток в обе страны резко увеличился. Жалобы на километровые очереди поступают постоянно. Премьер-министр поручил решить вопрос в срочном порядке, но результатов пока нет.

В отделе по связям с общественностью и СМИ ГПС прокомментировали жалобу читателя.
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