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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (68)

Просят заасфальтировать. Читатели присылают фотографии своих улиц

Читатели продолжают присылать на WhatsApp ИА «24.kg» фотографии своих улиц.

Улица Суеркулова в 9-м микрорайоне выглядит так.

«Когда планируется асфальтирование улицы Кокчетавской?» — спрашивает читатель.

Бишкекчанин прислал видео с улицы Осташковской. «В таком состоянии дорога от проспекта Дэн Сяопина до Орозова», — написал он.

В жилмассиве «Ак-Ордо» на улице Тагай-Бий — от Гагарина до Кок-Асаба  люди вынуждены ходить по проезжей части. «С 2009 года живем без тротуара и без остановок. Скоро откроется новая школа. Мы боимся за жизни детей», — написал читатель.
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