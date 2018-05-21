Просят заасфальтировать. Читатели присылают фотографии своих улиц

Читатели продолжают присылать на WhatsApp ИА «24.kg» фотографии своих улиц.
Улица Суеркулова в 9-м микрорайоне выглядит так.
«Когда планируется асфальтирование улицы Кокчетавской?» — спрашивает читатель.
Бишкекчанин прислал видео с улицы Осташковской. «В таком состоянии дорога от проспекта Дэн Сяопина до Орозова», — написал он.
В жилмассиве «Ак-Ордо» на улице Тагай-Бий —
от Гагарина до Кок-Асаба —
люди вынуждены ходить по проезжей части. «С 2009 года живем без тротуара и без остановок. Скоро откроется новая школа. Мы боимся за жизни детей», — написал читатель.