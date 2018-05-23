Мэрия Бишкека сообщает: реконструкция улицы Кокчетавской планируется в 2019 году

По информации управления капитального строительства мэрии Бишкека, реконструкция улицы Кокчетавской (от Т.Молдо до Ганди) запланирована на 2019 год. Об этом ИА «24.kg» сообщила пресс-служба муниципалитета.
По ее данным, реконструкция пройдет в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека».
Напомним, читатели продолжают присылать на WhatsApp ИА «24.kg» фотографии своих улиц. Читатель спросил, когда планируется заасфальтировать улицу Кокчетавскую.
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