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Агент 024

Терпеть не придется. В отделе ГРС на авторынке «Риом» открыли туалеты

В отделе ГРС на авторынке «Риом» открыли все туалеты. Об этом ИА «24.kg» сообщили в администрации рынка.

«Администрация благодарит клиента, сообщившего о проблеме, и информирует, что на сегодня туалеты работают в штатном режиме. Кроме того, функционируют туалеты во всех секторах авторынка», — сообщили они.

Выяснилось, что сотрудники отдела самовольно закрыли туалеты на ключ.

Напомним, накануне читатель сообщил, что в Межрегиональном отделе по первичной регистрации транспортных средств Государственной регистрационной службы на рынке «Риом» нет туалетов для посетителей.

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