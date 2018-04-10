«Агент 024»: Тротуар в 5-м микрорайоне Бишкека перекопало ОАО «Северэлектро»

Тротуар перекопало ОАО «Северэлектро», будут прокладывать кабель. В строительной компании отреагировали на жалобу читателя ИА «24.kg».

Напомним, он пожаловался, что в 5-м микрорайоне перекопали тротуар, чтобы провести коммуникации, но работы не ведут.

«Земельные работы проводим не мы, а «Северэлектро». У нас все разрешительные документы есть. Щит с информацией о строительстве мы вынужденно перенесли на территорию стройки, поскольку его чуть не снес трактор», — сообщил заказчик объекта.

В пресс-службе ОАО «Северэлектро» подтвердили, что служба по ремонту кабельных линий произвела откопку траншеи для прокладки кабельной линии напряжением 6 киловольт.

«Там будет две линии. Одна от подстанции «Третий микрорайон», а другая — от новой подстанции «Орто-Сай», которую построили в прошлом году. Работы продлятся еще около двух недель», — сообщили в пресс-службе ОАО «Северэлектро».

После прокладки кабеля тротуар заасфальтирует подрядная организация, которая выиграет тендер.