«Агент 024»: Тротуар перекопали, чтобы провести коммуникации, но работ не ведут

Неделю назад перекопали тротуар в 5-м микрорайоне, чтобы провести коммуникации, но работы не ведут. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Почему строительные компании не думают об удобстве жителей? Неделю назад перекопали тротуар, будут прокладывать коммуникации, но ничего не делают. Не перекинули мостики через ров для прохода к домам. Да и землю могли откинуть на другую сторону, чтобы оставить проход», — написал он.

Читатель отмечает, что и перед стройкой нет щита с планом, что построят и когда, отсутствует название компании-подрядчика.

«Повесили только табличку, что выброс мусора запрещен, ведется видеонаблюдение, название фирмы и телефон, но ведь должна быть подробная информация о строительстве», — написал он.