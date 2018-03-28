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Агент 024

Просчитались. Налоговики объяснили, почему в Жайылском районе нет спецнаклеек

В Государственной налоговой службе ИА «24.kg» объяснили, почему в Жайылском районе нет спецнаклеек об уплате транспортного налога.

Бланки строгой отчетности (спецнаклейки) действительно временно отсутствуют. Налоговики при подаче заявки не учли Центр обслуживания населения на КПП «Сосновка». Он обслуживает налогоплательщиков не только из Жайылского района Чуйской области, но и из других областей.

ГНС провела тендер на покупку 360 тысяч спецнаклеек. На их изготовление выделено 846 тысяч сомов.

Напомним, ранее читатели сообщили, что в Жайылском районе спецнаклейки не выдают.
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