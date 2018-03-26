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Агент 024

У налоговиков закончились спецнаклейки об уплате транспортного налога

У налоговиков Жайылского района закончились спецнаклейки об уплате транспортного налога. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

В налоговой Жайылского района Чуйской области разместили объявление о том, что специальных наклеек временно нет. Читатель отметил, что такая ситуация складывается второй год.

В ГНС пояснили, что во все территориальные отделы отправлено необходимое количество наклеек. Чиновники обещали разобраться.

Напомним, в прошлом году сотрудники налоговой Кеминского района продавали наклейки, которые должны выдаваться бесплатно.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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