В мэрии пообещали разобраться с парковкой перед Министерством экономики

В столичном муниципалитете прокомментировали сообщение читателя о превращении тротуара перед Министерством экономики КР в стоянку.

Пресс-служба мэрии города Бишкека сообщила, что Министерство экономики не имеет разрешительных документов на автостоянку на территории тротуара.

«Акимиат Первомайского района планирует провести выезд комиссии, в состав которой входят представители ряда городских служб. По итогам ее работы в соответствующих местах будут установлены металлические препятствия для предотвращения незаконной парковки автомобилей», — отметили в мэрии.