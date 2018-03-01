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Ведомства превращают тротуары Бишкека в служебные парковки

Тротуар у Министерства экономики преодолеет не каждый пешеход. Человек с ограниченными возможностями или с детской коляской может столкнуться с проблемой. Как объехать припаркованные на тротуаре автомобили? Читатель ИА «24.kg» прислал снимок в редакцию.

«Мы как-то попривыкли, что автовладельцы бросают машины где попало — на пешеходных перекрестках, на обочинах, на тротуарах. Но ведь это целое ведомство, у них же есть двор. Или огородите участок, где не будут ставить машины и пешеходы смогут свободно проходить», — отметил читатель.

Сотрудники Министерства экономики не единственные, кто перепрофилировал тротуар под стоянку. Читатели ИА «24.kg» ранее сообщали, что подобная ситуация сложилась и возле здания Государственной налоговой службы.

«Они все время оставляют машины прямо на торутаре. Ни мэрия, ни ГУОБДД не реагируют», — написал тогда читатель. Машины, кстати, на тротуаре перед ГНС паркуют и сейчас.
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