«Агент 024»: Мэрия начинает ремонтировать новые улицы, не доделав старые

Мэрия сообщила о закрытии очередных столичных улиц на реконструкцию. Но почему бы сначала не доделать то, что бросили в прошлом году? Читатель ИА «24.kg» прислал фотографии улицы Шопокова, которую так и не доделали.

«Ремонт нашего участка от улицы Боконбаева до Линейной начали осенью 2017 года, но работали так «оперативно», что завершить работы не успели. И вот читаю, что вместо завершения таких недоделок, мэрия начинает реконструкцию других улиц. При ремонте нарушена и ирригационная система, и вряд ли вода сможет добраться до оставшихся деревьев», — написал он.

Читателя интересует, когда мэрия займется этим участком и устранит недоделки и недостатки.

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