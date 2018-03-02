Кыргызстанцы жалуются на высокие счета за электричество. В социальной сети Facebook абоненты публикуют свои квитанции в качестве доказательств, уверяя, что оплата за свет значительно выросла.

«Пришел счет за электроэнергию. Хочется узнать, откуда такая сумма? Февраль — самый короткий месяц в году. Квартира в микрорайонах, обогреватели не включаются, так как отопление центральное. Плита газовая. «Тефали» не используются. Лампочки энергосберегающие. Из постоянно работающих — телевизор и зарядки к телефонам, холодильник», — написала Адели Абдылдаева.

С ней согласились и другие абоненты. Однако они предположили, что высокие счета связаны с аварией на ТЭЦ Бишкека и использованием обогревателей.