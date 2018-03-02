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Агент 024

Энергетики объяснили, почему бишкекчанам приходят высокие счета за свет

В ОАО «Северэлектро» ИА «24.kg» объяснили, почему бишкекчанам приходят высокие счета за свет.

Электроснабжение квартиры абонента Адели Абдылдаевой в спальном микрорайоне осуществляется через трехфазный ввод. Прибор учета работает исправно. «Начисленная сумма свидетельствует о том, что в период сильных морозов и нештатной ситуации на ТЭЦ абонент использовал электроэнергию для отопления», — пояснили в распредкомпании.

В конце января и начале февраля суточное потребление электроэнергии в Бишкеке выросло почти на 30 процентов по сравнению с предыдущими днями. Увеличившаяся в эти дни нагрузка на распредсети напряжением 0,4 кВ в микрорайонах столицы говорит об использовании электричества на цели отопления, отсюда и высокие счета.

Кыргызстанцы пожаловались на высокие счета за электричество. В социальной сети Facebook абоненты публикуют свои квитанции в качестве доказательств, уверяя, что оплата за свет значительно выросла.

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