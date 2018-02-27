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Агент 024

На свалку мусора в парке Ататюрка жалуется бишкекчанин

На свалку мусора на центральной аллее в парке имени Ататюрка пожаловался бишкекчанин.

По его словам, зеленая зона не ухожена. «Куда смотрит дирекция?» — задает читатель вопрос.

Напомним, 1 марта в Кыргызстане запускают трехмесячную национальную кампанию «Таза жашоо» («Чистая жизнь»). Акция нацелена на улучшение социальной инфраструктуры, санитарного состояния городских и сельских объектов, озеленение, уборку и благоустройство территорий во всех регионах страны.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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