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Агент 024

В «Востоке-5» водитель заехал прямо на пешеходный переход

В «Востоке-5» водитель автомобиля Volkswagen въехал прямо на пешеходный переход и едва не сбил ребенка. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

По их данным, нарушителя ПДД они заметили накануне примерно в 18.00. Автомобиль с госномером B0546AG стоял посреди пешеходного перехода.

«На этом перекрестке установлен светофор для пешеходов. Есть площадка, где можно подождать, если не успел перейти дорогу. А этот водитель использовал ее для того, чтобы переехать на другую полосу и не стоять в пробке», — возмутились читатели.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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