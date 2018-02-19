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Агент 024

Безрецептурная продажа лекарств. Чиновники ждут заявлений

В отделе фарминспекции Департамента лекарственного обеспечения и медтехники отреагировали на сообщение «агента 024» о безрецептурной продаже лекарств.

«Мы проводим плановые проверки один раз в год, предварительно отправив уведомление за десять дней. Внеплановые проверки проводятся без предупреждения в случае поступления письменного заявления. Чтобы получить предписание от Минэкономики, нам нужно основание», — пояснили ИА «24.kg» в ведомстве.

В ДЛОиМТ отметили, что штрафы за продажу антибиотиков без рецепта увеличили.

«Согласно административному кодексу, налагается штраф в размере 5 тысяч сомов на физическое лицо (фармацевта), 9 тысяч сомов на должностное лицо (заваптекой, замдиректора, директор), а на юридическое — 400 тысяч сомов», — проинформировали в отделе.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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