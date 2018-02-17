Аптеки Бишкека продолжают продавать антибиотики без рецепта. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

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«Покупала лекарства в аптечном пункте «Саян-Фарм», возле ГУМа «Чинар», в том числе амоксициллин. Продавец даже не спросила рецепт. Отпустила препараты без назначения врача», — рассказала читательница.

С декабря 2016 года в Кыргызстане антибиотики должны продавать только по рецепту. За нарушения правил отпуска лекарственных средств может налагаться административный штраф в размере от 3 до 10 тысяч сомов.

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