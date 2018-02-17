16:46
-10
USD 68.17
EUR 85.45
RUB 1.21
Агент 024

Аптеки Бишкека продолжают продавать антибиотики без рецепта

Аптеки Бишкека продолжают продавать антибиотики без рецепта. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

Читайте по теме
Купи устойчивость к бактериям

«Покупала лекарства в аптечном пункте «Саян-Фарм», возле ГУМа «Чинар», в том числе амоксициллин. Продавец даже не спросила рецепт. Отпустила препараты без назначения врача», — рассказала читательница.

С декабря 2016 года в Кыргызстане антибиотики должны продавать только по рецепту. За нарушения правил отпуска лекарственных средств может налагаться административный штраф в размере от 3 до 10 тысяч сомов.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
Ссылка:
просмотров: 493
Версия для печати
Материалы по теме
В продаже появился воздух Иссык-Куля
«Агент 024»: В аптеках продают просроченные препараты
Свежую рыбу в Бишкеке продают на тротуаре прямо возле Центра санэпиднадзора
ГНС Кеминского района продает наклейки, подтверждающие уплату налога на авто
В Турции автомобильное колесо влетело в аптеку, пострадали два человека
Популярные новости
&laquo;Агент 024&raquo;: В&nbsp;центре Бишкека в&nbsp;многоэтажном доме жгут резину «Агент 024»: В центре Бишкека в многоэтажном доме жгут резину
Аисты или цапли? Жители гадают, что за&nbsp;птицы прилетели в&nbsp;Бишкек Аисты или цапли? Жители гадают, что за птицы прилетели в Бишкек
В&nbsp;&laquo;Тунгуче&raquo; прямо в&nbsp;подъезде многоэтажного дома установили железную конструкцию В «Тунгуче» прямо в подъезде многоэтажного дома установили железную конструкцию
Мгновения жизни. Радуга над Бишкеком и&nbsp;цветок айгуль Мгновения жизни. Радуга над Бишкеком и цветок айгуль
Бизнес
MegaCom: Присоединяйтесь к&nbsp;нам в&nbsp;социальных сетях MegaCom: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях
Mega iTV: вся Олимпиада&nbsp;&mdash; на&nbsp;экране смартфона Mega iTV: вся Олимпиада — на экране смартфона
Купить смартфон в&nbsp;кредит стало еще проще! Купить смартфон в кредит стало еще проще!
Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии