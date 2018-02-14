Сэкономили? На улице Тыныстанова низко установили дорожные знаки

После реконструкции улицы Тыныстанова напротив школы №24 низко установили дорожные знаки. Об этом сообщил читатель ИА «24.kg».

«Высота знаков, наверное, 1,5 метра, их не видно проезжающим водителям. Это что за стандарты у дорожников? Или экономят на безопасности?!» — отметил бишкекчанин.

Ранее горожане жаловались на низко установленные знаки на пересечении улиц Токтоналиева и Джаманбаева.

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