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Агент 024

Сэкономили? На улице Тыныстанова низко установили дорожные знаки

После реконструкции улицы Тыныстанова напротив школы №24 низко установили дорожные знаки. Об этом сообщил читатель ИА «24.kg»

«Высота знаков, наверное, 1,5 метра, их не видно проезжающим водителям. Это что за стандарты у дорожников? Или экономят на безопасности?!» — отметил бишкекчанин.

Ранее горожане жаловались на низко установленные знаки на пересечении улиц Токтоналиева и Джаманбаева.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.

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