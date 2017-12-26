Водители жалуются на низко установленные на улице Токтоналиева дорожные знаки

На пересечении улиц Токтоналиева и Жаманбаева дорожные знаки повесили на высоту около 170 сантиметров от земли. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Дорожникам все равно, видны ли знаки из автомобиля, если около них припаркованы другие машины, стоят люди или имеются какие-то препятствия. При этом водители иногда просто уступают друг другу перекресток, потому что понятна несерьезность установки знаков», — отметил читатель.

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