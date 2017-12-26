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Агент 024

Водители жалуются на низко установленные на улице Токтоналиева дорожные знаки

На пересечении улиц Токтоналиева и Жаманбаева дорожные знаки повесили на высоту около 170 сантиметров от земли. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Дорожникам все равно, видны ли знаки из автомобиля, если около них припаркованы другие машины, стоят люди или имеются какие-то препятствия. При этом водители иногда просто уступают друг другу перекресток, потому что понятна несерьезность установки знаков», — отметил читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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