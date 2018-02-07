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Агент 024

В центре Бишкека произошел прорыв на теплосети

В центре Бишкека произошел прорыв на теплосети. Бишкекчане сообщают, что 67-я школа осталась без отопления.

В ОАО «Бишкектеплосеть» ИА «24.kg» сообщили, что прорыв произошел в районе улиц Боконбаева и Шопокова. В настоящее время специалисты устраняют повреждение.

Родители учеников отметили, что температура в кабинетах не выше +15 градусов. Дети вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде.

В школу направили сантехника, который проверит фактическую температуру на элеваторе в школе.

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