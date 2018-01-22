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Агент 024

Горожане нашли еще одну причину загрязнения воздуха в Бишкеке

Читатель ИА «24.kg» прислал фото частной бани в микрорайоне «Кок-Джар», которая загрязняет воздух.

«Эта частная баня дымит днем и ночью», — сообщил бишкекчанин.

Отметим, что, по мнению директора Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыка Рустамова, основной причиной загрязнения воздуха в Бишкеке является автотранспорт, «обеспечивающий» 80 процентов всех выбросов.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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