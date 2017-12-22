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Агент 024

В Беловодской больнице завелись тараканы. Руководство обещает устранить проблему

Пациенты территориальной больницы в селе Беловодском жалуются на тараканов. Видео прислали читатели ИА «24.kg».

Пациенты не могут уснуть из за огромного количества насекомых.

«Не знаю, где и как хранить продукты питания, потому что нет холодильника. Тараканы везде, даже в деревянных тумбочках. Я бы поубивал некоторых, но мне двигаться нельзя. Я не виню врачей, которые тут работают, а виню начальство, которое не предпринимает действий для уничтожения тараканов. Врачи и технички очень добрые и отзывчивые люди, работают за гроши, помогают людям», — пишет читатель.

Директор больницы Болотбек Шеримбаев удивлен, откуда могли взяться тараканы. «Ежемесячно приезжает санэпидемстанция, лично проверяет, такого вообще не было. Кроме того, буквально недавно мы заменили кровати, матрасы», — сказал он.

«В травматологии больные с переломами лежат в основном долго.  Едят в лежачем положении, возможно, остаются крошки. Проблему обязательно устраним», — добавил он.

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