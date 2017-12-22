В Беловодской больнице завелись тараканы. Руководство обещает устранить проблему

Пациенты территориальной больницы в селе Беловодском жалуются на тараканов. Видео прислали читатели ИА «24.kg».
Пациенты не могут уснуть из за огромного количества насекомых.
Директор больницы Болотбек Шеримбаев удивлен, откуда могли взяться тараканы. «Ежемесячно приезжает санэпидемстанция, лично проверяет, такого вообще не было. Кроме того, буквально недавно мы заменили кровати, матрасы», — сказал он.
«В травматологии больные с переломами лежат в основном долго. Едят в лежачем положении, возможно, остаются крошки. Проблему обязательно устраним», — добавил он.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.