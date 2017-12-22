В мэрии рассказали, почему закрыт лифт надземного перехода у Аламединского рынка

По информации управления капитального строительства столичного муниципалитета, лифт временно закрыт в связи с процедурными вопросами по передаче моста и лифта эксплуатирующей организации. Об этом ИА «24.kg» сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, организация будет ответственна за обслуживание и текущее состояние объекта. Такие меры принимаются в целях сохранности объектов и безопасности горожан.

Напомним, о закрытой на ключ двери сообщила на Facebook пользователь Nazgul Flor.

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