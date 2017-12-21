«Агент 024»: Лифт надземного перехода у Аламединского рынка закрыли на ключ

Лифт надземного перехода у Аламединского рынка закрыли на ключ. Об этом в группе «Черный список — нам не понравилось» на Facebook сообщила пользователь Nazgul Flor.

Девушка отметила, что была у нового перехода сегодня. «Дай, думаю, протестирую лифт, который предназначен для пожилых, мам с детьми в колясках и для людей с ограниченными физическими возможностями. Издалека уже вижу, что через переход люди идут, но лифтом не пользуются. Думаю: ой, какие молодцы, зря лифт не гоняют. Подхожу, а лифт-то огорожен заборчиком, и замок висит», — сообщила она.

«Так для чего там лифт? Для красоты? Спору нет, красиво. Или ждут какого-то особого дня, чтобы включить, например, 3 декабря — в Международный день инвалидов? Кто скажет, когда лифт откроют, чтобы люди им пользовались?» — возмутилась девушка.

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