Боз-Учук и Кичик-Алай. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня полюбуемся закатом в Бишкеке, удивимся природной фантазии, заглянем на Иссык-Куль и отправимся на юг республики.

Полюбуемся закатом в Бишкеке, который увидел в Бишкеке в конце июня Сергей Ханов.

Фото Сергея Ханова. Закат в Бишкеке, 30 июня

Фото Ильи Шипулина. Березовые розы

Фото Гулчоро Байзакова. Село Боз-Учук, Ак-Суйский район, восточный Иссык-Куль

И еще фотографии с озера, каким его увидела Асия Надбагина.























Надеемся, вам понравился очередной выпуск наших «Мгновений жизни». Кстати, стать одним из его авторов может любой желающий. Сделать это просто.

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