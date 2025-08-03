Боз-Учук и Кичик-Алай. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня полюбуемся закатом в Бишкеке, удивимся природной фантазии, заглянем на Иссык-Куль и отправимся на юг республики.
Полюбуемся закатом в Бишкеке, который увидел в Бишкеке в конце июня Сергей Ханов.
«Береста на березе в виде роз. В первый раз увидел березовые розы», — написал о своей необычной фотографии Илья Шипулин (страничка в Instagram — @progorushki).
Теперь отправляемся на Иссык-Куль. В селе Боз-Учук Ак-Суйского района свою фотографию сделал Гулчоро Байзаков.
И еще фотографии с озера, каким его увидела Асия Надбагина.
«Озеро Кара-Камыш — это маленький рай на земле. Оно и скалы будто хранят большую историю. Там царит умиротворяющая тишина. Горный воздух, нетронутая природа — все здесь дышит жизнью и свободой. Государственный биосферный заповедник «Сары-Челек» — это сказка, ожившая наяву», — написала о своем путешествии Манап кызы Айнура на страничке в Instagram — @manapkyzy_ainur).
Завершим наше путешествие на юге республики — в районе села Кичик-Алай, видео снял наш постоянный автор Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
Надеемся, вам понравился очередной выпуск наших «Мгновений жизни». Кстати, стать одним из его авторов может любой желающий. Сделать это просто.
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