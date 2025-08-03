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Боз-Учук и Кичик-Алай. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня полюбуемся закатом в Бишкеке, удивимся природной фантазии, заглянем на Иссык-Куль и отправимся на юг республики.

Полюбуемся закатом в Бишкеке, который увидел в Бишкеке в конце июня Сергей Ханов.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Закат в Бишкеке, 30 июня
«Береста на березе в виде роз. В первый раз увидел березовые розы», — написал о своей необычной фотографии Илья Шипулин (страничка в Instagram — @progorushki).

Ильи Шипулина
Фото Ильи Шипулина. Березовые розы
Теперь отправляемся на Иссык-Куль. В селе Боз-Учук Ак-Суйского района свою фотографию сделал Гулчоро Байзаков.

Гулчоро Байзакова
Фото Гулчоро Байзакова. Село Боз-Учук, Ак-Суйский район, восточный Иссык-Куль

И еще фотографии с озера, каким его увидела Асия Надбагина.

«Озеро Кара-Камыш — это маленький рай на земле. Оно и скалы будто хранят большую историю. Там царит умиротворяющая тишина. Горный воздух, нетронутая природа — все здесь дышит жизнью и свободой. Государственный биосферный заповедник «Сары-Челек» — это сказка, ожившая наяву», — написала о своем путешествии Манап кызы Айнура на страничке в Instagram — @manapkyzy_ainur).

Завершим наше путешествие на юге республики — в районе села Кичик-Алай, видео снял наш постоянный автор Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, вам понравился очередной выпуск наших «Мгновений жизни». Кстати, стать одним из его авторов может любой желающий. Сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/337652/
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