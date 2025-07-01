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В поселке Таштар-Ата уже три месяца нет воды. Жители просят помощи от властей

Жители поселка Таштар-Ата в Бишкеке уже три месяца живут без воды. Об этом они сообщили 24.kg.

По словам сельчан, они не могут вымыть посуду, постирать, принять душ, особенно тяжело пожилым и семьям с детьми, обращались в прокуратуру, акимиат и другие инстанции, но их просьбы проигнорированы.

«Нас не слышат, а правление поселка бессильно, так как вышестоящие органы просто игнорируют наши обращения. Проблема критическая, и каждый день без воды становится все тяжелее», — сказали жители.

Кроме того, каждую ночь через поселок проезжают десятки грузовиков. Они начинают движение с наступлением темноты, с большой скоростью спускаясь с горы. Шум от двигателей не дает жителям спать. Отмечается, что днем поток машин меньше, но пыль и разрушенные дороги остаются.

«Мы не просим невозможного — мы просто хотим жить как люди: с водой, тишиной по ночам и безопасной дорогой», — обратились к властям сельчане.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.  
Ссылка: https://24.kg/agent_024/334770/
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