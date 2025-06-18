В автобусах температура выше 50 градусов. Бишкекчане рискуют здоровьем

Жители Бишкека активно присылают 24.kg фотографии из городских автобусов, где температура воздуха достигает экстремальных 50 градусов и выше.

По их словам, в салонах отсутствует кондиционирование или оно не работает, из-за чего поездки превращаются в испытание.

Горожане жалуются на духоту и риск для здоровья, особенно для пожилых и детей.

Напомним, 16 мая была такая же ситуация. В автобусе № 5 девушка потеряла сознание от жары. Тогда власти города попросили бишкекчан с пониманием отнестись к высокой температуре в автобусах.

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