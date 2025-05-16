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Агент 024

Аномальная жара в Бишкеке, читатели жалуются на жуткую температуру в автобусах

В общественных автобусах Бишкека настолько жарко, что кажется как будто включили печку. Об этом читатели сообщают 24.kg.

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Отметим, что такие сигналы поступали в редакцию и до наступления аномальной жары. Теперь с увеличением температуры на улице ситуация в транспорте только ухудшается.

В мэрии ответили, что зеленые автобусы не оснащены кондиционерами. Они есть только в автобусах марки Isuzu.

Кроме того, один из читателей сообщил, что сегодня в автобусе маршрута № 5 девушка упала в обморок из-за того, что транспорт стоял на месте около 30 минут на пересечении улиц Горького и Фатьянова. Ее увезла скорая.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/329292/
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