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Общество

Мэрия Бишкека просит с пониманием отнестись к высокой температуре в автобусах

Власти города просят с пониманием отнестись к высокой температуре в автобусах. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

МП «Бишкекский городской транспорт» сообщил, что в автобусах отсутствуют кондиционеры.

«Температура в салонах автобусов превышается. Причина этого — аномальная жара. В связи с чем просим отнестись с пониманием к данным обстоятельствам», — прокомментировали в мэрии.

Ранее, читатели 24.kg обратились с жалобой на жуткую температуру в автобусах. Вчера в автобусе маршрута № 5 девушка упала в обморок из-за того, что транспорт стоял на месте около 30 минут на пересечении улиц Горького и Фатьянова. Ее увезла скорая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329422/
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