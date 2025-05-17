Мэрия Бишкека просит с пониманием отнестись к высокой температуре в автобусах

Власти города просят с пониманием отнестись к высокой температуре в автобусах. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

МП «Бишкекский городской транспорт» сообщил, что в автобусах отсутствуют кондиционеры.

«Температура в салонах автобусов превышается. Причина этого — аномальная жара. В связи с чем просим отнестись с пониманием к данным обстоятельствам», — прокомментировали в мэрии.

Ранее, читатели 24.kg обратились с жалобой на жуткую температуру в автобусах. Вчера в автобусе маршрута № 5 девушка упала в обморок из-за того, что транспорт стоял на месте около 30 минут на пересечении улиц Горького и Фатьянова. Ее увезла скорая.