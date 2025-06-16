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Агент 024

В Токмаке рабочие спилили здоровые сосны на автовокзале. Жители возмущены

В Токмаке на территории местного автовокзала спилили здоровые сосны, которые украшали это место десятки лет. Об этом 24.kg сообщили местные жители, которые возмущены таким решением и требуют объяснений.

Один из очевидцев попытался выяснить, кто дал разрешение на вырубку деревьев, но в ответ услышал, что работы проводились по указанию мэрии. 

Жители города требуют от местных властей дать разъяснения по поводу вырубки и объяснить причины уничтожения зеленых насаждений, которые были частью облика автовокзала.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/332895/
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