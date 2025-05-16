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Жара. В столичной школе выпускников заставляют сдавать зачет по физкультуре

В столичной школе № 20, несмотря на штормовое предупреждение об аномальной жаре, школьников заставляют сдавать зачет по физкультуре на открытом солнце. Об этом сообщила читательница 24.kg.

По ее словам, выпускникам 9-х классов назначили зачет сегодня на 13.30.

«В самое пекло дети должны бегать на разные дистанции, прыгать в длину и так далее. У моего ребенка внутричерепное давление, а если с ним что-то случится, кто будет отвечать? Почему нельзя перенести зачет на другое время?» — задалась вопросом читательница.

Ранее в Минобразования сообщали, что выпускники школ должны сдать зачет по физической культуре с 15 по 24 мая во внеурочное время.

По данным Кыргызгидромета, 16-17 мая 2025 года в республике ожидается до +40.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/329304/
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