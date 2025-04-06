Кашка-Суу и Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня пройдемся по центру Бишкека, заглянем на Кашка-Суу и Иссык-Куль, а также побываем на юге страны.

Сначала пройдемся немного по столице. Практически в центре города есть приятное для отдыха место — сквер имени Максима Горького.



















Выбираемся из столицы в одно из самых популярных мест рядом с Бишкеком — Кашка-Суу. Фотографии там сделал Илья Шипулин (страничка в Instagram — Progorushki).





Теперь переберемся в другое ущелье — Ак-Суу. Оно находится в Московском районе Чуйской области. Там побывал и сделал фото Николай Голованюк (страничка в Instagram — nikolaygolowanuk).





Фото Билима Ажибекова. Иссык-Куль

Завершим наше путешествие, отправившись на юг республики — в Джалал-Абадскую область. Там недалеко от знаменитого Сары-Челека есть озеро Кара-Камыш. Его длина — 1,5 километра, а ширина — 500 метров. На его берегах побывал один из наших постоянных авторов Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, если вы хотите стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни», сделать это просто.

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