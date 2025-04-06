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Кашка-Суу и Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня пройдемся по центру Бишкека, заглянем на Кашка-Суу и Иссык-Куль, а также побываем на юге страны.

Сначала пройдемся немного по столице. Практически в центре города есть приятное для отдыха место — сквер имени Максима Горького.

Вернемся в мартовский Бишкек, когда природа только пробуждалась после зимы. Фотографии зацветающего города сделала Айгерим Кожокулова.

Выбираемся из столицы в одно из самых популярных мест рядом с Бишкеком — Кашка-Суу. Фотографии там сделал Илья Шипулин (страничка в Instagram — Progorushki).

Теперь переберемся в другое ущелье — Ак-Суу. Оно находится в Московском районе Чуйской области. Там побывал и сделал фото Николай Голованюк (страничка в Instagram — nikolaygolowanuk).

Едем на Иссык-Куль, на южный берег. Именно там свою фотографию — вид на озеро глазами жителя села Чон-Жаргылчак Джети-Огузского района — сделал Билим Ажибеков.

Билима Ажибекова
Фото Билима Ажибекова. Иссык-Куль

Завершим наше путешествие, отправившись на юг республики — в Джалал-Абадскую область. Там недалеко от знаменитого Сары-Челека есть озеро Кара-Камыш. Его длина — 1,5 километра, а ширина — 500 метров. На его берегах побывал один из наших постоянных авторов Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, если вы хотите стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни», сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/324012/
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