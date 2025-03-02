Чудаки парковки. Бишкекчан начали штрафовать, но ситуация в городе не улучшается

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На проспекте Чингиза Айтматова, 80 автомобиль перекрыл проход.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

А на перекрестке улиц Московской и Исанова машины стоят под запрещающим знаком и создают помехи.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На стоящие как попало авто в районе улиц Дзержинского и Куренкеева жалуются постоянно. Однако ничего не меняется в лучшую сторону.

Отметим, на этой неделе инспекторы мэрии оштрафовали пятерых водителей за парковку возле мусорных контейнеров.

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