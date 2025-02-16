Чудаки парковки. На улице Дзержинского каждую пятницу творится беспредел

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Въезд на автозаправку на проспекте Жибек Жолу постоянно заставлен машинами клиентов расположенного напротив ЦОНа.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Тонированный автомобиль перекрыл тротуар на улице Суюмбаева, в районе пересечения с Московской.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Эту машину оставили прямо на повороте.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Улица Дзержинского каждую пятницу превращается в стихийную парковку. Бишкекчанин просит УПСМ принять меры и навести порядок.

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