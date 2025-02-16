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Агент 024

Чудаки парковки. На улице Дзержинского каждую пятницу творится беспредел

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Въезд на автозаправку на проспекте Жибек Жолу постоянно заставлен машинами клиентов расположенного напротив ЦОНа.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Тонированный автомобиль перекрыл тротуар на улице Суюмбаева, в районе пересечения с Московской.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Эту машину оставили прямо на повороте.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Улица Дзержинского каждую пятницу превращается в стихийную парковку. Бишкекчанин просит УПСМ принять меры и навести порядок.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/320031/
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